Москва, 17 июня, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Хамовнической районный суд Москвы заочно арестовал командира 138 зенитной ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), полковника Николая Дзямана. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138 зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, 23 февраля 2024 года полковник Дзяман приказал сбить самолёт Воздушно-космических сил Российской Федерации, осознавая, что указанное воздушное судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полёт проходит исключительно в воздушном пространстве Российской Федерации.

Крушение самолёта тогда привело к гибели 10 членов экипажа и уничтожению воздушного судна.

Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), он объявлен в федеральный розыск, добавили в СК РФ.

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