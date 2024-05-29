Москва, 29 мая, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Начальника следственного изолятора № 23 Полтавы подполковника внутренней службы Алексея Домашова заочно приговорили к 22 годам колонии строго режима. Такое решение вынес Верховный суд ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 29 мая.

Николай Тришин/ТАСС

Суд признал его виновным по двум статьям УК РФ ― в жестоком обращении с военнопленными, а также угрозах убийством.

По данным следствия, в марте–апреле 2022 года Домашов, находясь на территории изолятора, испытывая ненависть и вражду к незаконно удерживаемым в пенитенциарном учреждении российским военнослужащим ― участникам специальной военной операции, неоднократно применял к ним физическое насилие, оказывал психологическое давление и угрожал убийством.

«Угрожая применением насилия, он заставлял участвовать военнопленных в съёмках видеороликов и подписании различных документов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и Российскую Федерацию в целом», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Приговором суда Домашову заочно назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По данным Генеральной военной прокуратуры, Домашов скрылся от следствия и суда за пределами России, 5 мая 2022 года его объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, Савеловский суд Москвы 8 мая 2022 года заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы за издевательства над российскими военнослужащими на территории Украины.

Алексея Домашова обвинили по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»).

Донецкая правозащитница Ирина Вихорева 29 мая сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс по делу о пытках российского военного Дениса Резникова. Она уточнила, что ответ из суда правозащитники получили на днях. При этом представители ЕСПЧ ещё не уведомили правительство Украины об этой мере.

В докладе Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН), обнародованном в марте, указано, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль текущего года. Сотрудники управления пообщались с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

Пленные рассказали, что их удерживали в подвалах домов в Харьковской области, некоторых ― до полутора месяцев. Другие военнопленные сообщили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током.