Донецк, 27 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Верховный Суд Донецкой Народной Республики приговорил 24-летнего командира отделения национальной гвардии Украины Юрия Шевчука к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики.

Прокуратура РФ. Кадр из видео

«Он признан виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 14 марта 2022 года Шевчук совместно с военнослужащим в здании одного из магазинов Мариуполя расстрелял из автомата мирного жителя. Затем его сослуживец ударил потерпевшего ножом в шею. В результате мужчина скончался на месте.

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Отмечается, что Шевчука приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его сослуживца уголовное дело выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА Регнум, в мае четверых украинских военных приговорили к пожизненному лишению свободы в ДНР. По данным следствия, весной 2022 года три бойца, выполняя приказ четвертого фигуранта, расстреляли из автоматов проходивших вблизи боевых позиций троих мужчин. Всё произошло на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. В результате полученных ранений один мужчина скончался, двоим удалось спастись. Все они были мирными жителями.

В апреле Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), убивших мирного жителя Мариуполя, к тюремному заключению на срок от 25 лет. 5 апреля 2022 года в Мариуполе один из виновников, являясь заместителем командира роты «Азова», отдал второму приказ о расстреле из автомата задержанного мирного жителя, что тот и сделал.