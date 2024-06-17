Москва, 17 июня, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Осознав, что нанести вред Крымскому мосту непросто, украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, с помощью которой объясняют незначительность моста с военной точки зрения. Об этом заявил депутат первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Это как история про неуловимого Джо, который никому не нужен, только наоборот — осознав, что нанести вред Крымскому мосту будет не так-то просто, как на то надеялись ВСУ и украинские спецслужбы, они тут же сменили риторику, рассказывая на каждом углу, что и уничтожать его не очень-то и хотелось», — приводит слова Журавлёва «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что все предпринятые попытки киевского режима разрушить мост провалились. По мнению депутата, Киев отказывается открыто заявить, что не в силах что-либо сделать с мостом, так как западные союзники будут недовольны и перестанут оказывать финансовую поддержку Украине.

«Ждём возвращения ещё одного тезиса, весьма популярного на Украине во времена, когда мост ещё строился, — он, может, и вовсе не настоящий, а компьютерная графика», — добавил Журавлёв.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост не имеет значения для ВСУ с военной точки зрения. Он добавил, что сейчас уничтожение Крымского моста «дало бы уже не тот эффект», поскольку он несёт менее четверти общей нагрузки, остальное переправляется по паромной переправе.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из главных целей для ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 мая подчеркнула, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обречены на провал, ответом на них будет сокрушительный удар возмездия со стороны России.

Министр обороны Андрей Белоусов 31 мая сообщил о массированной атаке ВСУ на Крым ночью 29 мая, которую российские силы ПВО успешно отбили, и это спасло сотни человеческих жизней. Крымский мост ВСУ атаковали десятью ракетами ATACMS.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершён теракт. Взрыв прогремел на автомобильной части моста, взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По данным ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года СБУ признала причастность к теракту.

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту. Ведомство также установило 12 соучастников подготовки атаки. Впоследствии Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации атаки. Суд в Москве заочно арестовал его.

В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта установлены.