Москва, 3 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Россия предупреждает страны Запада, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и в ответ на них последует сокрушительный удар возмездия, заявила 3 мая на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Марина Каширская ИА Регнум

Он отметила, что киевский режим при поддержке Запада начал открыто вести подготовку новой атаки на Крымский мост.

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, постпред Украины при ООН Сергей Кислица 2 мая опубликовал в соцсетях картинку с намёком на то, что Киев планирует атаковать Крымский мост в 2024 году. Он опубликовал шесть типов мостов, среди которых назвал Керченский мост, и над этой надписью — пустое изображение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал одной из главных цель разрушить Крымский мост. Украинский лидер заявил о наличии планов атаковать не только мост.

2 апреля Reuters опубликовало интервью, в котором глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киев якобы имеет право наносить удары произведённым в королевстве оружием по российской территории. Издание вскоре отозвало статью, но потом снова опубликовало, оставив цитату главы правительства без изменений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал опасными слова Кэмерона о праве киевского режима атаковать российские объекты британским оружием. Представитель Кремля заявил, что это — прямая эскалация напряжённости конфликта на Украине. Он добавил, что подобным образом ситуацию нагнетает и президент Франции Эммануэль Макрон.