Москва, 25 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Суд в Москве второй раз заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Пресс-служба прездента Украины Кирилл Буданов

Постановлением Басманного районного суда столицы в отношении Буданова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания в стране.

Следственные органы обвинили главу ГУР Украины в совершении 104 терактов.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Лефортовский суд заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Ему предъявили обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

Следственный комитет 3 октября заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме. По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением дронов самолётного типа по территориям России. Атаки украинских беспилотников зафиксировали в Москве, Подмосковье, Крыму, Севастополе, Белгородской и Брянской областях.

Помимо этого, ФСБ назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Ведомство установило 12 соучастников подготовки атаки, восьмерых из них задержали. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.

14 декабря Министерство внутренних дел объявило в розыск начальника главного управления разведки минобороны Украины. При этом статью, по которой его разыскивают, не уточнили.