Москва, 28 февраля, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Все обстоятельства теракта, совершённого на Крымском мосту в октябре 2022 года, установлены, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — сказал он.

По Уголовно-процессуальному кодексу РФ ознакомление сторон с материалами дела начинается после завершения следственных действий, добавил Бастрыкин.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ неоднократно пытались атаковать Крымский мост. Так, 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По информации ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года в СБУ признали причастность к теракту на Крымском мосту.

ФСБ назвала начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту. Ведомство установило 12 соучастников подготовки атаки, восьмерых из них задержали. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.

В ночь на 17 июля 2023 года киевская армия атаковала Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения.