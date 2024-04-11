Берлин, 11 апреля, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил новые планы по подготовке контрнаступления украинской армии. Одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста. Об этом он рассказал газете Bild.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Речь идёт не только о мосте в Керчи, о котором все говорят», — пояснил Зеленский изданию, акцентировав, что «Киев этого очень хочет».

Лидер укронацистов уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе аэродромы, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Киевский режим не способен уничтожить Крымский мост, так как он хорошо защищён от атак, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Газета The Guardian 3 апреля написала, что ГУР Минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

У ВСУ «достаточно скоро» закончатся запасы артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков систем ПВО, если США не возобновят их поставки, заявил главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

6 апреля глава киевского режима Зеленский признался, что у Украины может вскоре истощиться запас ракет к системам противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что дефицит возникнет, если Запад не активизирует поставки.

Киев ранее совершил две атаки на Крымский мост.

В марте 2024 года МИД РФ передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявил МИД.