Киев, 17 июня, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Крымский мост не имеет значения для ВСУ с военной точки зрения, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Для военной логистики он (Крымский мост) почти не используется», — привело его слова издание «Страна. ua».

Он добавил, что сейчас уничтожение Крымского моста «дало бы уже не тот эффект», поскольку он несёт менее четверти общей нагрузки, остальное переправляется по паромной переправе.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из главных целей для ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 мая подчеркнула, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обречены на провал, ответом на них будет сокрушительный удар возмездия со стороны России.

Министр обороны Андрей Белоусов 31 мая сообщил о массированной атаке ВСУ на Крым ночью 29 мая, которую российские силы ПВО успешно отбили, и это спасло сотни человеческих жизней. Крымский мост ВСУ атаковали десятью ракетами ATACMS.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершён теракт. Взрыв прогремел на автомобильной части моста, взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По данным ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года СБУ признала причастность к теракту.

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту. Ведомство также установило 12 соучастников подготовки атаки. Впоследствии Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации атаки. Суд в Москве заочно арестовал его.

В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта установлены.