Астана, 31 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Российские военные спасли сотни человеческих жизней, отразив массированную атаку ВСУ на Крымский мост 29 мая, сообщил 31 мая глава Минобороны Андрей Белоусов на встрече с коллегами по ОДКБ в Алма-Ате.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ракетами ATACMS на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сообщил Белоусов.

За месяц ВС России перехватили и уничтожили 50 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых ракет SCALP. Также перехвачены две с половиной сотни снарядов HIMARS и Vampire и 80 управляемых авиабомб Hammer. Кроме того, силы ПВО сбили более тысячи украинских дронов, сообщил министр обороны.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 30 мая проинформировало о том, что ночью российские силы ПВО в Крыму пресекли несколько атак ВСУ с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, дронов и безэкипажных катеров. Сбиты восемь ракет над акваторией Азовского моря, ещё восемь дронов перехватили над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крыма.

Также дежурные огневые средства российских войск уничтожили в Чёрном море два безэкипажных катера, которые шли к Крыму, отметили в ведомстве.

Как сообщил ночью 30 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, из-за падения фрагментов запущенных украинской армией ракет два парома получили повреждения. Паромная переправа приостановила работу. Вечером министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромы в Керчи возобновили работу.