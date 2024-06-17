Москва, 17 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока преждевременно, заявил 17 июня директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Vadim Ghirda/AP/TASS

Ранее по итогам заседания «стратегического диалога Армения — США» стороны заявили о намерении Еревана и Вашингтона укреплять взаимодействие в сфере безопасности и в перспективе повысить статус сотрудничества до уровня стратегического партнёрства.

«Пока об этом (о базах. — Прим. ред.) говорить рано», — процитировал Нарышкина ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

Президент России Владимир Путин и Никол Пашинян в мае 2024 года согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда регионов страны. Российские пограничники, которые останутся в Армении, будут охранять границу республики с Турцией и Ираном, пояснял позднее директор ФСБ Александр Бортников.