Москва, 28 марта, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа», — говорится в посте.

Она подчеркнула, что в Вашингтоне, Брюсселе и Ереване демонстрируют наигранное недоумение, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения — ЕС — США вызывает у многих «беспокойство». При этом, подчеркнула Мария Захарова, они утверждают, будто встреча не направлена против какой-либо третьей стороны.

«Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнёрам, что их основная направленность исключительно против РФ. Прямо так и говорят, открытым текстом», — сообщила дипломат.

Кроме России, подобные встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона. Причина — нацеленность не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества, уточнила Захарова.

«Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь, — большой вопрос», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решён, Москва и Ереван больше его не обсуждают.

Он добавил, что российские пограничники оставят Звартноц до 1 августа 2024 года.

В феврале президент Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, так как организация якобы не выполнила условия договора по отношению к Еревану.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что заморозки участия в ОДКБ де-юре не существует. В Кремле отметили, что Москва продолжает поддерживать контакты с Ереваном по линии организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.