Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Мощнейшее прозападное лобби действует в Армении и пытается подорвать влияние России в этой республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Валерий Шарифулин/POOL /РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции в рамках 78-й сессии Генасамблеи ООН

Он отметил, что речь идёт о целой сети неправительственных организаций Запада, которые можно встретить не только на армянской территории.

«То, что в Армении, как и в ряде других стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников. А эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт», — сказал министр.

По словам Лаврова, в Армению находится большое количество подобных организаций. Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на такую ситуацию, влияние России в регионе растёт, и «многое проясняется прямо сейчас на наших глазах».

Министр также указал на то, что само армянское руководство время от времени «подливает масло в огонь». Он также выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией и другими дружественными странами, а «не теми, кто приезжает из-за океана».

Лавров добавил, что у Москвы существует устойчивая убеждённость в этом.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что власти Армении фактически признали, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Так глава государства напомнил про заявление, которое было подписано лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в ноябре 2022 года.

Этот документ признавал Алма-атинскую декларацию 1991 года, а также ставил точку в спорах Баку и Еревана о принадлежности Карабаха. 13 сентября Никол Пашинян заявил, что Армения, чьи интересы Россия защитила во время конфликта в Карабахе, больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности на фоне украинского конфликта.

19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе под предлогом «антитеррористических мероприятий». Россия призвала стороны противостояния отказаться от кровопролития, и 20 сентября карабахское руководство в одностороннем порядке решило прекратить огонь.

Во время обострения ситуации под обстрел попал автомобиль с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста в Карабахе. Все они погибли. МИД Азербайджана извинился перед Россией за гибель миротворцев.