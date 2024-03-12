Ереван, 12 марта, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российские пограничники покинут ереванский международный аэропорт Звартноц 1 августа этого года. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

(сс) Cooperazione

По его словам, это рабочий, а не политический процесс.

«Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц. Это рабочий, а не политический процесс», — пояснил премьер-министр Армении.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Пашинян сообщил, что пограничная служба республики уведомила Россию о намерении охранять аэропорт Звартноц в Ереване без содействия Москвы.

По его словам, армянские погранвойска обратились с письмом к дислоцированным в республике российским погранвойскам, поблагодарили за службу в аэропорту Звартноц с момента обретения Арменией независимости, а также за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.

В свою очередь секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян 6 марта заявил, что Армения направила в Москву официальное обращение с решением отказаться от участия российских пограничников в контроле в ереванском международном аэропорту Звартноц. Намерения Еревана состоят в том, что пограничные войска республики должны полностью, без участия России, нести службу в аэропорту, заявил представитель Армении.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва получила ведомственное письмо Армении с просьбой вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц.

По словам представителя Кремля, на данный момент идут контакты по линии ведомств двух стран.