Москва, 9 мая, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, сообщил 9 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Куденко/РИА Новости

Военные и пограничники РФ были размещены в Армении осенью 2020 года по инициативе властей этой страны, напомнил Песков.

«Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности (в размещении военных РФ — Прим. ред.) больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован», — сказал пресс-секретарь президента.

По просьбе Еревана российские пограничники останутся на границах Армении с Турцией и Ираном, отметил он в беседе с «Интерфаксом».

Как передавало ИА Регнум, 8 мая после саммита ЕАЭС в Москве Путин и Пашинян провели двусторонние переговоры. Беседа продолжалась чуть больше часа.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее напомнил, что Пашинян характеризовал нынешний период в отношениях двух стран как непростой, и отметил, что в ходе встречи лидеры расставят точки над i.

Президент России в ходе встречи с Пашиняном позитивно оценил сотрудничество всех входящих в ЕАЭС стран, в том числе Армении. Двусторонние отношения Москвы и Еревана успешно развиваются, подчеркнул Путин.

В переговорах Путина и Пашиняна есть «некоторые сложности», как и в отношениях между странами, но преувеличивать их не стоит, отметил ранее в беседе с журналистам Песков.