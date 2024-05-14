Москва, 14 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Российские пограничники в Армении останутся, они будут охранять границу республики с Турцией и Ираном. Об этом 14 мая заявил кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников в Совете Федерации.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остаётся. Они будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном», — сказал он.

Глава ведомства также сообщил, что Ереван обратился к Москве с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников, и такое решение принято.

Кроме того, по просьбе армянской стороны закроют пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц, добавил Бортников.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, сообщил 9 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

8 мая после саммита ЕАЭС в Москве Путин и Пашинян провели двусторонние переговоры. Беседа продолжалась чуть больше часа.

Ранее руководители Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, премьер-министр республики пригрозил выйти из ОДКБ.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.