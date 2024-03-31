Буэнос-Айрес, 1 апреля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что для страны США и Евросоюз стали основными партнёрами, но при этом есть настрой укреплять демократические институты. Об этом он заявил в Буэнос-Айресе в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias.

Duma.gov.ru Арарат Мирзоян

«Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнёрами. Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Мирзоян.

При этом дипломат добавил, что не назвал бы «это переломным моментом».

«Мы пытаемся обеспечить свою безопасность, на Западе есть хорошие партнёры», — уточнил глава армянского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Армения сейчас не планирует вступать в НАТО, заявил Арарат Мирзоян.

Министр отметил стремление армян быть ближе к Европе и напомнил о подобном высказывании премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по словам которого Евросоюз мог бы сблизиться с Ереваном настолько, насколько считает возможным.

Желание НАТО расширить влияние на Кавказе не добавит стабильности в регионе, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.