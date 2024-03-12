Ереван, 12 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики, заявил 12 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян.

РИА Новости/ Министерство обороны РФ

По его словам, ранее Ереван получил от ОДКБ заверения о готовности разместить на границе с Азербайджаном миротворцев, однако организация якобы не «указала на зону своей ответственности в республике».

«У нас возник вопрос: миротворцы — это нейтральная сторона, а ОДКБ — наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении — «красная линия» для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении», — цитирует его «РИА Новости».

Однако, добавил он, организация якобы не показала «суверенную территорию Армении», сейчас этот вопрос находится «на столе».

Если ОДКБ ответит на этот вопрос и ответ «будет соответствовать представлениям Еревана», то это будет означать, что вопросы решены, со «всеми вытекающими из этого последствиями».

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условий договора в отношении Еревана.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. В организации предположили, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий в последнее время.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва прояснит ситуацию с армянской стороной по поводу заявления Пашиняна о членстве в ОДКБ. Представитель Кремля уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими высказываниями. Он также добавил, что президент России Владимир Путин не контактировал с премьером Армении после его заявления и не планирует этого делать.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа. В этой связи МИД выразил надежду, что Армения придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путём «будирования».