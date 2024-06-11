Вашингтон, 12 июня, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Армения и Соединённые Штаты Америки намерены повысить уровень отношений до стратегического партнёрства. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций двух государств, принятом 11 июня по итогам заключительного заседания стратегического диалога в Ереване.

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«В ходе заключительной встречи Армения и США… обозначили перспективы углубления связей, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнёрству», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

Соединённые Штаты выразили поддержку стремлению Армении к более тесному сотрудничеству с Западом, а также вновь заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Отмечается, что участие в заседании приняли глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе диалога стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений США и Армении, а также армяно-азербайджанское урегулирование.