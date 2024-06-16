Москва, 16 июня, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Следственный комитет установит всех лиц, причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги в результате обстрела ВСУ города Угледара, сообщил 16 июня СК России.

NEWS.RU Никита Цицаги

«СК примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — сообщил федеральный орган.

В результате обстрела ДНР 16 июня погиб военный фотокорреспондент Никита Цицаги. Трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром. Фотокорреспондент издания News.ru собирался сделать оттуда репортаж.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военкора. Он сообщил, что Цицаги погиб при исполнении профессионального долга. С марта 2022 года военкор регулярно посещал ДНР для освещения событий.

Двое сотрудников НТВ и офицер сопровождения 13 июня получили ранения в посёлке Гольмовский. Съёмочная группа готовила сюжет об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ. Пострадавший при атаке ВСУ оператор Валерий Кожин скончался в больнице. Военкор телеканала Алексей Ивлиев лишился руки.