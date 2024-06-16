Донецк, 16 июня, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Российский военный корреспондент Никита Цицага погиб при исполнении профессионального долга в окрестностях Никольского монастыря в Донецкой Народной Республике из-за удара ВСУ, сообщил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Соцсети Никита Цицага

«Его жизнь трагически оборвалась в результате обстрела со стороны ВФУ в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе», — написал глава республики.

Пушилин отметил, что Цицага с марта 2022 года регулярно приезжал в ДНР для освещения событий. Глава ДНР также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, Никита Цицага погиб 16 июня. Он работал корреспондентом в интернет-издании News.ru и планировал провести репортаж, находясь возле Никольского монастыря под Угледаром.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье, опубликованной 15 июня изданием InfoBRICS, заявил, что киевский режим пытается скрыть правду о конфликте, поэтому стремится атаковать российских журналистов. По мнению эксперта, украинские власти боятся, что в случае разоблачения их лжи Запад прекратит поставлять им оружие.

13 июня ВСУ нанесли удар по находившимся под Горловкой двум сотрудникам НТВ и офицеру сопровождения. Оператор Валерий Кожин скончался от ранений в больнице. Военкор Алексей Ивлиев из-за полученных ран лишился руки, его эвакуировали в Москву.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила украинские войска в целенаправленном ударе по российским журналистам под Горловкой. Она также заявила, что западные чиновники из международных организаций, поощряя такие атаки, становятся соучастниками преступлений ВСУ.

Президент Владимир Путин 5 июня на встрече с представителями мировых СМИ заявил, что сначала конфликта на Украине погибли не менее 30 российских журналистов. При этом России не дают возможности расследовать обстоятельства их смерти, подчеркнул он.