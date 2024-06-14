Москва, 14 июня, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Военкор НТВ Алексей Ивлиев, раненный 13 июня под Горловкой, лишился руки. Видеообращение журналиста из больницы опубликовал 14 июня Telegram-канал НТВ.

Кадр из видео

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвёмся. Не переживать», — заявил он.

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Врачи 13 июня провели успешную операцию военкору Ивлиеву. Отмечалось, что он находится в стабильном состоянии и угрозы его жизни нет.

Двое сотрудников НТВ и один офицер сопровождения 13 июня получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Пострадавших доставили в больницу. Съёмочная группа снимала репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ.

Мэр Горловки Иван Приходько 13 июня заявил, что оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле, скончался в больнице.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, журналисты НТВ получили минно-взрывные травмы. Главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко также сообщила, что трое пострадавших находились в коме на момент поступления в больницу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 13 июня назвала целенаправленной атаку на российских журналистов под Горловкой.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН, ОБСЕ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с атакой ВСУ на сотрудников НТВ под Горловкой. Омбудсмен принесла соболезнования родным погибшего оператора и пожелала скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.