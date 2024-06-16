Донецк, 16 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском на территории ДНР при атаке украинской армии. Об этом 16 июня рассказали в оперативных службах республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Церковные свечи

«Никита Цицаги погиб сегодня в Никольском», — процитировал слова представителя оперативных служб RT.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS написал, что Киев нацелился на российских журналистов, чтобы скрыть правду о конфликте на Украине. По словам эксперта, киевский режим боится разоблачения своей лжи, потому что это повлияет на западных налогоплательщиков и на поставки оружия ВСУ.

Двое сотрудников НТВ и офицер сопровождения 13 июня получили ранения в ходе выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовском. Съёмочная группа телеканала готовила сюжет об обстрелах украинскими войсками мирных жителей.

Позднее мэр Горловки Иван Приходько написал, что оператор НТВ Валерий Кожин скончался в больнице. Военкор телеканала Алексей Ивлиев лишился руки, врачи провели ему операцию, отмечалось, что угрозы жизни нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности представителей СМИ после гибели журналиста НТВ. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленной атаку на российских журналистов под Горловкой.