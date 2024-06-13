Горловка, ДНР, 13 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Трое сотрудников НТВ получили ранения под Горловкой, сообщил 13 июня мэр Иван Приходько в Telegram-канале «Приходько РИК».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и ещё двое сотрудников канала получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский во время выполнения профессиональных обязанностей. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее 13 июня сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок шахты им. Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки, а также посёлок Гольмовский.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня четверо сотрудников МЧС пострадали в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ. В момент удара огнеборцы тушили возгорание сухой травы в Петровском районе. Пострадавших госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

В конце мая оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в Волчанске в Харьковской области. Он получил ранение в результате подрыва мины. Как сообщили позднее, жизни журналиста ничего не угрожает.