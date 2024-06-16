Москва, 16 июня, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Никита Цицаги, который погиб в селе Никольском Донецкой Народной Республики в результате обстрела ВСУ, работал корреспондентом в издании News.ru.

NEWS.ru Никита Цицаги

В компании сообщили, что военкор попал под атаку дронов Вооружённых сил Украины в районе Никольского монастыря под Угледаром. Оттуда он планировал провести репортаж.

Информацию о гибели журналиста подтвердили в оперативных службах региона. Подробности произошедшего пока неизвестны, добавили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели корреспондента стало известно 16 июня. 15 июня аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS отметил, что Киев нацелился на российских журналистов, чтобы скрыть правду о конфликте на Украине. Эксперт предположил, что киевский режим боится разоблачения своей лжи, потому что это повлияет на западных налогоплательщиков и на поставки оружия ВСУ.

Двое сотрудников НТВ и офицер сопровождения 13 июня получили ранения в ходе выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовский. Съёмочная группа телеканала готовила сюжет об обстрелах украинскими войсками мирных жителей.

Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что оператор НТВ Валерий Кожин скончался в больнице. Военкор телеканала Алексей Ивлиев лишился руки, врачи провели ему операцию, отмечалось, что угрозы жизни нет. 14 июня стало известно, что раненного в ДНР журналиста эвакуировали в Москву.