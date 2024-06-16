Москва, 16 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении президента Владимира Путина, потому что военная обстановка для Киева ухудшается.

РИА Новости/Александр Казаков Дмитрий Песков

«Нынешняя динамика <…> на фронтах отчётливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться», — заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным представитель Кремля.

Песков добавил, что выработать систему гарантий в случае договоренности с Украиной сложно, но если Киев проявит трезвость, то это предстоит сделать. Договорённости по Украине, как уточнил пресс-секретарь российского лидера, это плод сложных экспертных переговоров, баланс интересов и учёт реалий.

Как напомнил представитель Кремля, глава киевского режима, когда приходил к власти, заявлял о намерении спасти Украину, говорил, что не держится за должность и готов на всё ради Родины. В этой связи Песков заявил, что российская сторона посмотрит, готов ли Зеленский на всё, чтобы дальше не ухудшать ситуацию.

Путин на встрече с руководством МИД 14 июня назвал условия для начала мирных переговоров по Украине. В частности, президент заявил, что Киев должен вывести войска с территории новых российских регионов и объявить об отказе вступать в НАТО. Ещё одним условием для переговоров российский лидер назвал отмену западных санкций.

Замруководителя фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко в беседе с ИА Регнум заявил, что инициативы Путина — реальный путь к миру на Украине. Депутат подчеркнул, что план президента может вывести на завершение конфликта. Он объяснил, что Путин сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для Киева, а также условия, в основе которых реальное положение дел на земле. При этом Ревенко добавил, что с каждым днём ситуация для Киева осложняется, перерастая в катастрофу.

На Украине мирные предложения Путина отвергли. Там сочли содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительным» для международного права.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инициативу Путина, заявил, что ведомство не будет ни за кем бегать, чтобы донести это предложение до других государств.