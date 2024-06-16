Хельсинки, 16 июня, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай якобы играет ключевую роль в установлении мира на Украине, и призвал Пекин повлиять на президента России Владимира Путина, сообщило издание Yle.

РИА Новости/Валерий Шарифулин Президент РФ Владимир Путин

«Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, положить конец [конфликту]», — заявил Стубб журналистам на саммите в Швейцарии.

Помимо Китая, президент Финляндии отметил роль Глобального Юга, стран Африки, Азии и Ближнего Востока в достижении мира.

Помимо этого, Стубб обратился к Путину с призывом прекратить боевые действия. Финский президент также добавил, что, если о мире не говорить, его не удастся достичь. При этом глава Финляндии отверг предложения по началу переговоров по Украине, озвученные российским лидером.

Конференция по Украине проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. Берн решил не приглашать на саммит Россию. Власти Швейцарии пригласили порядка 150 странам, однако число его участников снизилось до 78 государств. От участия, в частности, отказались Китай и Саудовская Аравия.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что Москва готова начать мирные переговоры по Украине, если Киев выведет войска с территории новых российских регионов и объявит об отказе вступать в НАТО.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил ИА Регнум, что инициативы Путина — реальный путь к миру на Украине. Он объяснил, что Путин сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для Киева, а также чёткие условия, в основе которых реальное положение дел на земле. Депутат подчеркнул, что план российского лидера может вывести на завершение конфликта, начало и корни которого в госперевороте в Киеве в 2014 году.

На Украине мирные предложения Путина отвергли. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк счёл содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительными» для международного права.

Российские власти неоднократно выражали готовность Москвы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, а также с учётом новых территориальных реалий. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва готова вести переговоры, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет.