Москва, 19 апреля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Москва готова вести переговоры по Украине, но никакой веры Киеву нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля в интервью российским радиостанциям.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Министр отметил, что о готовности к переговорам неоднократно говорил он сам, президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом Лавров напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров.

«Во-первых, он [Зеленский] сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что паузы в боевых действиях в случае переговоров не будет.

Министр также заявил, что на новых переговорах нужно будет учитывать изменение реалий, в том числе линию фронта и изменения в Конституции России, учитывающие её воссоединение с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 12 апреля поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае переговоров по Украине взять за основу проект стамбульских договорённостей. Российский лидер отметил, что тогда представители киевского режима согласились на условия России, которые были в том документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине на основе стамбульских договорённостей. Он добавил, что с тех пор многое изменилось, в том числе в состав России вошли новые регионы, и это нельзя будет не учитывать.

В марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации в ходе переговоров пришли к договорённостям, что Киев соглашается на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности. Вопрос по Крыму предлагали решать дипломатическим путём в течение 15 лет. Но потом киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения границ Украины 1991 года. Участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что в переговоры в Стамбуле вмешался Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, и настоял, чтобы Киев продолжал боевые действия.