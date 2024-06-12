Берн, 12 июня, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Количество стран — участниц «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78. Об этом 11 июня сообщила украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в реестр нежелательных организаций) со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза на правах анонимности.

Pixabay.com Флаг Швейцарии

Дипломаты не уточнили, какие страны в итоге приняли решение отказаться от участия в конференции по Украине, но не исключили, что окончательное количество государств-участников может уменьшиться.

Точное число участников конференции в Швейцарии отказался назвать и пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал конференцию в Швейцарии паноптикумом. Глава России указал на противоречивость поведения организаторов мероприятия, которые, с одной стороны, подтверждают, что без участия Москвы не получится добиться каких-либо результатов, а с другой стороны — не приглашают Москву на диалог и обвиняют Россию в отказе от переговоров по Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конференция в Швейцарии не способна найти пути урегулирования украинского конфликта. Министр пояснил, что организаторы мероприятия занимаются откровенной чепухой.

11 июня бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что швейцарская конференция по Украине не является мирной. Он подчеркнул, что мира нельзя добиться, пока на форуме представлена только одна сторона конфликта. России в числе участников мероприятия нет.