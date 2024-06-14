Москва, 14 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. России необходимо полное урегулирование украинского конфликта, а не его заморозка. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел.

ТАСС/AP Photo/Kin Cheung

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Президент отметил, что для запуска процесса переговоров Киев должен согласиться на предложенные Россией условия для урегулирования конфликта.

«Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», — сказал он.

Глава государства уточнил, что российская сторона готова к диалогу с другими странами по урегулированию на Украине, однако это должен быть серьезный, обстоятельный и предметный разговор, а не его имитация.

Как сообщало ИА Регнум, Путин призвал Запад и Киев принять новое мирное предложение России по Украине. Глава государства подчеркнул, что в противном случае они окажутся ответственны за продление кровопролития.

Перед этим президент отмечал, что Россия готова начать переговоры, если ВСУ полностью выведут бойцов с территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Путин также отметил, что Вооружённые силы России прекратят вести огонь, как только Киев начнёт выполнение этого требования и официально заявит об отказе вступать в НАТО.