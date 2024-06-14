Брюссель, 14 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенерг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны альянса не стал отвечать на вопрос, какие государства готовы передать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

Global Look Press/Frank Hammerschmidt/dpa

По словам генсека НАТО, он уверен в том, что страны — члены блока будут принимать участие в передаче Киеву дополнительных систем ПВО Patriot и SAMP/T.

«Однако я не буду называть конкретные страны сейчас, мы находимся в тесном контакте с рядом государств по этому вопросу», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны ФРГ Борис Писториус 13 июня заявил, что Берлин в настоящее время не может передать Киеву дополнительные системы ПВО Patriot. По его словам, Германия передала ВСУ уже три такие системы, что составляет треть от всех её возможностей.

Агентство Bloomberg 7 июня написало, что немецкие власти могут передать Украине четвёртую батарею Patriot в дополнение к трём уже обещанным Киеву. При этом уточнялось, что в Берлине пока не приняли по этому вопросу окончательного решения.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 11 июня не стал подтверждать достоверность информации о возможной передаче США Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден одобрил развёртывание ещё одной батареи Patriot. По информации издания, Patriot должны поставить из Польши, где он защищает возвращающиеся домой ротационные силы ВС США.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что передача Западом Киеву оружия не изменит хода спецоперации. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия стремится к победе в конфликте на Украине и добьётся её.