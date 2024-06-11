Вашингтон, 12 июня, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Достоверность информации о передаче Украине Соединёнными Штатами дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot отказался подтвердить координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 11 июня на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Нет, я не готов это подтвердить», — ответил Кирби на вопрос о том, верны ли появившиеся в прессе сведения о передаче Украине новых комплексов Patriot в ближайшие несколько дней.

При этом 11 июня издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент США Джозеф Байден одобрил развёртывание ещё одной батареи Patriot на Украине. Утверждается, что ЗРК Patriot поставят из Польши, где она защищает ротационные силы ВС США, возвращающиеся домой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, Украина достигла договоренностей с западными союзниками по поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО). Тип и количество поставляемых систем политик не назвал.

7 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия может отправить четвёртую батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot дополнением к трём другим, которые правительство ФРГ уже пообещало Украине. При этом окончательного решения пока нет.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставка Западом новых вооружений Киеву лишь затягивают украинский конфликт и не влияют на ход проведения спецоперации. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия стремится и добьётся победы в конфликте на Украине. По его словам, все вооружённые конфликты заканчиваются какими-то мирными договорённостями — либо на базе военного поражения, либо на базе победы.