Москва, 23 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) будет и дальше вооружать Киев, но это не снизит решимости России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«НАТО, естественно, продолжит снабжать Украину вооружениями. Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину. И НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей прямой вовлечённости в этот конфликт. Мне кажется, это совершенно очевидно», — сказал Песков.

По его словам, поставки никак не повлияют на решимость России продолжить спецоперацию для достижения поставленных целей.

Как передавало ИА Регнум, ранее старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн заявил, что трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне.

16 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал полную зависимость состояния ВСУ от помощи Запада. Он добавил, что без иностранной помощи украинская армия начнёт отступать. Украинский лидер также заявил о перенесении фокуса внимания Запада с Украины на Ближний Восток.

Кроме того, 17 ноября американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от западных чиновников, опубликовала статью, в которой сказано, что возможности Пентагона в оказании военной помощи Украине сокращаются из-за нехватки денег. Как сообщили журналистам, у Пентагона осталось около $5 млрд на поставку вооружений Киеву, но в фонде на восполнение собственных запасов осталось только $1,1 млрд. По информации издания, европейские страны неспособны заменить объёмы поддержки Украине от США ни в финансовой сфере, ни поставками военной помощи.