Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что РФ стремится и добьётся победы в конфликте на Украине.

Министерство обороны России

Он отметил, что все вооружённые конфликты заканчиваются какими-то мирными договорённостями — либо на базе военного поражения, либо на базе победы.

«Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы», — сказал российский лидер.

Вместе с тем он указал на то, что Россия не будет «со всеми воевать», нужно добиваться таких условий, чтобы они соответствовали интересам РФ и были максимально надёжными.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

По итогам визита в Узбекистан 28 мая Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров по Украине, и напомнил, что Москва заявляла о готовности к диалогу тысячу раз, в то время как украинская сторона публично отказалась от переговоров с целью «победить на поле боя».

Глава государства добавил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев Киева в Европе и за океаном.