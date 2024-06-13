Брюссель, 13 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Германия сейчас не может предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом 13 июня заявил министр обороны страны Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

dpa/picture-alliance/ТАСС

По его словам, Берлин уже предоставил три системы, что означает четверть всех возможностей страны.

«Поэтому у нас нет возможности предоставить еще больше, чем эти три системы», — сказал он.

Писториус добавил, что системы ПВО должны предоставлять киевскому режиму другие партнёры.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия может отправить четвёртую батарею Patriot в дополнение к трём другим, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало Украине. Отмечалось, что Берлин ещё не принял окончательного решения по этому вопросу.

Немецкий телеканал NTV в апреле сообщал, что Германия планирует предоставить Украине ещё одну систему Patriot. Всего с начала СВО Берлин предоставил Киеву две такие системы.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО.