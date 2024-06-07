Нью-Йорк, США, 7 июня, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Германия может отправить четвёртую батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot дополнением к трём другим, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало Украине, сообщает 7 июня Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

The U.S. National Archives

«Однако Германия ещё не приняла окончательного решения по этому вопросу», — рассказал источник агентства на условиях анонимности.

Из-за того, что динамика конфликта изменилась в пользу России, ФРГ активно прилагает усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, немецкий телеканал NTV в апреле сообщал, что Германия планирует предоставить Украине ещё одну систему Patriot. Всего с начала СВО Берлин предоставил Киеву две такие системы.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у западных стран на складах есть сотни систем и тысячи ракет, подчеркнул Рёпке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что «за закрытыми дверями» просил западных партнёров предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но такая схема не получила одобрения. Кулеба пояснял, что в обмен предлагал партнёрам «всё, что угодно».