Брюссель, 14 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение об ограничении перемещений российских дипломатов по Европе. Это заявление он сделал 14 июня на пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран альянса.

Известия/ Павел Волков

«Такие меры уже применялись раньше. Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые продолжают ограничивать их движение», — сказал генсек.

Упомянув российских дипломатов, Столтенберг несколько раз назвал их «офицерами разведки».

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая стало известно о намерении Польши ограничить передвижения дипломатов из России. 28 мая посольство России в Варшаве получило ноту министерства иностранных дел Польши об ограничениях. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что запрет на свободное передвижение сотрудников начнёт действовать с 1 июня. С этой даты Россия должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников российского посольства в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.

Захарова добавила, что исключения сделают для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.

27 мая спикер МИД заявила, что Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории польского государства. Дипломат подчеркнула, что российская сторона обязательно примет ответные меры, если Варшава действительно пойдёт на такой шаг.

23 апреля ограничить передвижение сотрудников российских диппредставительств в Шенгенской зоне предложили власти Чехии. По информации издания Novinky․cz, Прага предложила требовать от российских дипломатов получения виз и видов на жительство, позволяющих передвигаться только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне.

В феврале власти Швейцарии отменили упрощённую процедуру въезда для дипломатов из России и ввели более строгие правила получения визы.

МИД России не раз предупреждал, что европейские страны будут ждать ответные меры. Россия даст незамедлительный ответ в случае принятия Евросоюзом решения ограничить передвижение для её дипломатов в Шенгенской зоне, заявила в феврале Захарова. По мнению дипломата, в Брюсселе уже поняли, что получают соответствующее «вознаграждение» за любые ограничения со стороны ЕС.