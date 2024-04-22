Прага, 23 апреля, 2024, 00:36 — ИА Регнум. В ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге Чехия выступила с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне в пределах той страны, в которой дипломаты аккредитованы. Об этом 22 апреля написало чешское новостное издание Novinky․cz со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

В статье упоминается, что Евросоюз разрабатывает 14-й пакет антироссийских санкций, который, вероятно, будет принят лишь после июньских выборов в Европарламент.

«Прага хотела бы ввести в состав пакета меры, ограничивающие передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, в которой они непосредственно аккредитованы. Как ранее заявил глава чешского МИД Ян Липавский, значительная часть шпионской деятельности происходит под дипломатическим прикрытием, что является общеизвестным фактом», — отметили авторы.

Чехия предлагает требовать от российских дипломатов получения виз и видов на жительство, позволяющих передвигаться только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне. В Праге считают, что ЕС должен принимать только биометрические паспорта, так как их труднее подделать. Чешские дипломаты рассчитывают на поддержку своего предложения среди коллег из других государств — членов ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, власти Швейцарии отменили упрощённую процедуру въезда для дипломатов из России и ввели более строгие правила получения визы. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов уточнил, что с осени 2023 года швейцарская сторона требует предоставлять именные приглашения на каждое конкретное мероприятие, которые проводят находящиеся в Женеве международные организации. На фоне введённых запретов и ограничений серьёзно усложнилась и стала дороже логистика, теперь делегаты вместо 4 часов вынуждены добираться сюда окольными маршрутами более 15 часов, отметил постпред.

Россия незамедлительно ответит в случае принятия ЕС решения об ограничении передвижения для её дипломатов в Шенгенской зоне, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Брюсселе уже поняли, что получают ответ на любые ограничения со стороны ЕС.