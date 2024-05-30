Москва, 30 мая, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Посольство России в Варшаве 28 мая получило ноту Министерства иностранных дел Польши об ограничениях для российских дипломатов. Об этом в ходе брифинга сообщили официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press

Дипломат напомнила, что запрет на свободное передвижение сотрудников начнёт действовать с 1 июня. С этой даты Россия должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников российского посольства в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.

Захарова добавила, что исключения сделают для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.

«В ноте не содержится никаких разъяснений по поводу вводимых мер», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы максимально осложнить работу российской дипломатической миссии в Польше. Захарова добавила, что Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве, генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

«Своими странными решениями МИД Польши создаст очередные неудобства своим же коллегам ― польским дипломатам, работающим в России», ― заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, о введении ограничений на передвижение дипломатов России по польской территории 27 мая заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его словам, ограничения коснутся как самого посольства, так и сотрудников российского консульства в Польше.

Он уточнил, что российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах исторической области — Мазовии, а консулы — только на территории регионов, где базируется диппредставительство. При этом самого посла ограничения не коснутся.

Захарова 27 мая заявила, что Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши. Дипломат подчеркнул, что российская сторона обязательно примет ответные меры, если Варшава действительно пойдёт на такой шаг. По её словам, в случае получения от Польши официального уведомления о реализации данной инициативы РФ отрикошетит её на работающих в стране польских дипломатов.

Задуматься над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам — членам Шенгенского соглашения, в декабре 2023 года странам Евросоюза предлагал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он подчеркнул, что это важно «по соображениям безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал обсуждение в ЕС введения ограничений для передвижения российских дипломатов очевидной антироссийской глупостью. Он также обратил внимание на то, что в ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами, отказываются от получения информации от первоисточника.