Москва, 28 мая, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Россия не получала дипломатических нот и разъяснений от Польши на ограничение передвижения российских дипломатов. Об этом 28 мая заявили официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что Москва даст ответ Варшаве на подобные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил о введении ограничений на передвижение дипломатов России по польской территории. Он уточнил, что ограничения коснутся как самого посольства, так и сотрудников российского консульства в Польше.

По его словам, российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах исторической области — Мазовии, а консулы — только на территории регионов, где базируется диппредставительство. Самого посла ограничения не коснутся, добавил Сикорский.

Захарова заявила, что детали подобного антироссийского шага со стороны Варшавы пока неизвестны, однако Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши.

Задуматься над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам — членам Шенгенского соглашения, в декабре 2023 года 2023 года странам Евросоюза предлагал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он подчеркнул, что это важно «по соображениям безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал обсуждение в ЕС введения ограничений для передвижения российских дипломатов очевидной антироссийской глупостью. Он также обратил внимание на то, что в ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами, отказываются от получения информации от первоисточника.