Москва, 7 февраля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Россия даст незамедлительный ответ в случае принятия Евросоюзом решения ограничить передвижение для её дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом 7 февраля заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По мнению дипломата, в Брюсселе уже поняли, что получают соответствующее «вознаграждение» за любые ограничения со стороны ЕС.

«Мы ответим незамедлительно, как это делаем каждый раз», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля издание Politico написало, что в 13-й пакет санкций Евросоюза против России может войти ограничение на перемещение российских дипломатов по территории стран организации. Отмечалось, что это предложение пытается продвинуть Чехия, однако его трудно реализовать из-за сложностей с контролем за поездками внутри Шенгенской зоны.

Президент России Владимир Путин 2 февраля в шуточной форме предложил показать «известный жест» предрекавшим России крах и развал. Глава государства подчеркнул, что российская экономика показала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенное развитие.