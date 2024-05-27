Москва, 27 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Детали пока неизвестны. Анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения. Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», — привели слова Захаровой «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил о введении ограничений на передвижение дипломатов России по польской территории. Как заявил Сикорский, ограничения коснутся как самого посольства, так и сотрудников российского консульства в Польше. Глава МИД пояснил, что российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах исторической области — Мазовии, а консулы — только на территории регионов, где базируется диппредставительство. Самого посла ограничения не коснутся, добавил Сикорский.

В декабре 2023 года 2023 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предлагал странам Евросоюза задуматься над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам — членам Шенгенского соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал обсуждение в ЕС введения ограничений для передвижения российских дипломатов очевидной антироссийской глупостью. Он также обратил внимание на то, что в ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами, отказываются от получения информации от первоисточника.