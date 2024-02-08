Берн, 8 февраля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Власти Швейцарии отменили упрощённую процедуру въезда для дипломатов из России и ввели более строгие правила получения визы. Об этом 8 февраля рассказал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

TOBIAS STEINMAURER via www. imago/Global Look Press

«В конкретном плане Швейцария отменила упрощённый порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну», — заявил он в интервью «РИА Новости».

По словам постпреда, с осени 2023 года швейцарская сторона требует предоставлять именные приглашения на каждое конкретное мероприятие, которые проводят находящиеся в Женеве международные организации.

«Это серьёзное ограничение, поскольку зачастую составы соответствующих делегаций формируются гибко, возможны персональные изменения, а сообщать об этом швейцарские власти требуют заблаговременно», — пояснил Гатилов.

На фоне введённых властями Швейцарии запретов и ограничений серьёзно усложнилась и стала дороже логистика, так как теперь делегаты вместо четырёх часов вынуждены добираться сюда окольными маршрутами более 15 часов, отметил он.

«Естественно, всё это самым негативным образом сказывается на привлекательности и авторитете Женевы как комфортной «площадки» для проведения международных мероприятий», — добавил постпред.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля издание Politico сообщило, что в новый пакет антироссийских санкций Европейского союза могут добавить ограничение на перемещение дипломатов из России по территории стран — участниц организации. Отмечалось, что это будет сложно реализовать, потому что трудно контролировать поездки внутри Шенгенской зоны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 7 февраля заявила, что Россия незамедлительно ответит в случае принятия ЕС решения об ограничении передвижения для её дипломатов в Шенгенской зоне. Она подчеркнула, что в Брюсселе уже поняли, что получают ответ на любые ограничения со стороны ЕС.