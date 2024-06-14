Вашингтон, 14 июня, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в случае избрания на пост главы государства сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, ранее подписанное главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. Об этом 13 июня написала американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников из США.

ТАСС/AP Photo/John Locher Дональд Трамп

«Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению соглашения, поскольку <…> оно не будет ратифицировано Конгрессом», — заявили они в беседе с изданием.

Уточняется, что соглашение заключили действующие администрации США и Украины, а потому на фоне опережения Трампом Байдена в предвыборной гонке дальнейшая судьба этого документа непонятна.

При этом подписанный документ не гарантирует Украине вступление в НАТО и не обязывает США направлять войска на помощь Киеву, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Байден и Зеленский подписали на полях саммита «Группы семи» соглашение по безопасности сроком на десять лет. В документе в том числе говорится о том, что американская сторона собирается поставлять Киеву военную продукцию и разведданные, а также оказывать помощь в развитии военно-промышленного комплекса и готовить бойцов ВСУ.

До этого Киев подписал подобные соглашения с несколькими странами. Так, в мае соглашения с Украиной о гарантиях безопасности подписали Бельгия и Испания. А в марте соглашение по безопасности с Украиной на десять лет подписал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 14 июня отметила, что соглашение США и Украины по безопасности не имеет юридической силы и является «просто бумажками». По словам дипломата, западные страны таким образом снимает с себя ответственность за будущее Украины, соглашение с США призвано сгладить эффект от закона о мобилизации на контролируемой Киевом территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая назвал безответственной позицией повышение Западом уровня эскалации по украинскому конфликту. Представитель Кремля подчеркнул, что в некоторых западных странах усердно провоцируют эту ситуацию.