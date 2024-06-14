В США встревожились из-за угрозы Зеленскому от Трампа
WP: в случае избрания Трамп может отменить соглашение о безопасности с Украиной
Вашингтон, 14 июня, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в случае избрания на пост главы государства сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, ранее подписанное главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. Об этом 13 июня написала американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников из США.
«Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению соглашения, поскольку <…> оно не будет ратифицировано Конгрессом», — заявили они в беседе с изданием.
Уточняется, что соглашение заключили действующие администрации США и Украины, а потому на фоне опережения Трампом Байдена в предвыборной гонке дальнейшая судьба этого документа непонятна.
При этом подписанный документ не гарантирует Украине вступление в НАТО и не обязывает США направлять войска на помощь Киеву, добавляется в публикации.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Байден и Зеленский подписали на полях саммита «Группы семи» соглашение по безопасности сроком на десять лет. В документе в том числе говорится о том, что американская сторона собирается поставлять Киеву военную продукцию и разведданные, а также оказывать помощь в развитии военно-промышленного комплекса и готовить бойцов ВСУ.
До этого Киев подписал подобные соглашения с несколькими странами. Так, в мае соглашения с Украиной о гарантиях безопасности подписали Бельгия и Испания. А в марте соглашение по безопасности с Украиной на десять лет подписал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 14 июня отметила, что соглашение США и Украины по безопасности не имеет юридической силы и является «просто бумажками». По словам дипломата, западные страны таким образом снимает с себя ответственность за будущее Украины, соглашение с США призвано сгладить эффект от закона о мобилизации на контролируемой Киевом территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая назвал безответственной позицией повышение Западом уровня эскалации по украинскому конфликту. Представитель Кремля подчеркнул, что в некоторых западных странах усердно провоцируют эту ситуацию.