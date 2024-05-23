Москва, 23 мая, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Западные страны усердно повышают уровень эскалации, это безответственная позиция, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале репортёра.

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«Действительно, и в Вашингтоне, и в некоторых европейских столицах усердно провоцируют ситуацию, повышают постоянно уровень эскалации. В этом плане, скорее, можно охарактеризовать их позицию как безответственную», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, по данным издания Politico, группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

С таким же призывом ранее выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности.