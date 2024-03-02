Амстердам, 2 марта, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с киевскими властями соглашение по безопасности сроком на десять лет, которое включает в себя военную помощь Украине.

Jos van Zetten Марк Рютте

Как пояснил телеканал RTL Nieuws, этим соглашением «Нидерланды помогают Украине защищаться от России», а также улучшить сотрудничество между ВСУ и НАТО.

«Мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами», — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Подписанный документ, по словам Зеленского, включает пункты об оказании военной помощи ВСУ, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине.

По заключённому соглашению Нидерланды в 2024 году выделят Украине 2 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, который предусматривает оказание Киеву военной и финансовой помощи в течение 10 лет. Об этом на своей странице в соцсети X написал миллиардер Илон Маск.

Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 23 февраля подписали соглашение о сотрудничестве Киева и Копенгагена в сфере безопасности между государствами. Согласно документу, датская сторона направит на Украину в 2024 году военную помощь на 1,8 млрд евро и предоставит ещё на 8,5 млрд евро до 2028 года.