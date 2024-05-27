Мадрид, 27 мая, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Трансляцию подписания вели на сайте кабмина королевства.

Carlos LujÃƒÂ¡N / Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и председатель правительства Испании Педро Санчес (справа)

«Сегодня Испания подтверждает свое обязательство внести свой вклад в защиту и безопасность Украины, поскольку мы продолжаем работать вместе ради справедливого и прочного мира», — написал Санчес в соцсети X (бывший Twitter).

В рамках визита в Испанию Зеленский также должен встретиться с королем Филиппом VI.

Как сообщало ИА Регнум, пакет военной помощи Украине рассчитан на рекордную сумму €1,129 млрд. По информации источников испанских СМИ, в него включат новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведённых в Испании. Часть вооружений могут направить на Украину до 30 июня.

Весной схожие по содержанию соглашения Зеленский подписал с Латвией и Нидерландами. 11 апреля подпись под документом поставил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Теперь прибалтийская страна будет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. В марте соглашение о безопасности с Зеленским подписал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Документ включает пункты об оказании военной помощи ВСУ, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине. По заключённому соглашению Нидерланды в 2024 году выделят Украине 2 млрд евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственной позицию Запада по конфликту на Украине. Он отметил, что ряд европейских столиц и Вашингтон постоянно повышают уровень эскалации и усердно провоцируют ситуацию. По словам пресс-секретаря, никакое западное оружие не сможет изменить ход специальной военной операции.