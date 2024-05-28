Брюссель, 28 мая, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Бельгией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

KENZO TRIBOUILLARD/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо

С бельгийской стороны подпись в документе поставил премьер-министр Александер де Кроо. Срок действия договора составил десять лет. Он включает как гарантии безопасности, так и поставки вооружений для Киева. Бельгия обязуется поставлять Киеву современную бронетехнику, авиацию и средства ПВО.

«Документ включает в себя как минимум 977 миллионов евро бельгийской военной помощи Украине в этом году», — отметил украинский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Бельгия планирует поставить для Вооружённых сил Украины первые истребители F-16. Всего до 2028 года Киеву направят 30 самолётов. По словам главы министерства иностранных дел королевства Аджи Лябиб, сроки поставок будут зависеть от того, как скоро сама Бельгия получит заказанные у США в 2018 году F-35.

27 мая схожее соглашение Владимир Зеленский подписал с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Председатель отметил, что соглашение позволит странам и дальше совместно работать «ради справедливого и прочного мира».

Пакет военной помощи Украине от Испании рассчитан на рекордную сумму €1,129 млрд. По информации источников испанских СМИ, в него включат новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведённых в Испании. Часть вооружений могут направить на Украину до 30 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад придерживается безответственной позиции по конфликту на Украине. Он добавил, что ряд европейских столиц и Вашингтон постоянно повышают уровень эскалации и усердно провоцируют ситуацию. Но никакое западное оружие не сможет изменить ход специальной военной операции, отметил Песков.