Вашингтон, 13 июня, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 в Италии соглашение между по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО», — привело агентство выдержки из документа.

Также отмечается, что обе стороны признают, что Украине нужны значительные вооружённые силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам НАТО.

В соглашении указано, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня помощник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Зеленский подпишут соглашение по безопасности. Он пояснял, что Вашингтон не будет брать на себя обязательство использовать американские войска для защиты Украины. Киев же возьмёт на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия.

Аналогичные соглашения Украина заключила с рядом стран. В частности, Украина подписала в мае двустороннее соглашения о гарантиях безопасности с Бельгией и Испанией. В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове соглашение по безопасности с Украиной сроком на десять лет, документ включает предоставление Киеву военной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад придерживается безответственной позиции по конфликту на Украине. Как отметил представитель Кремля, ряд стран Евросоюза и США постоянно повышают уровень эскалации и провоцируют ситуацию.