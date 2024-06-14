Москва, 14 июня, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Соглашение США и Украины в сфере безопасности не имеет юридической силы, заявила 14 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Эти соглашения ни о чем, они не имеют под собой юридической силы», — заявила она журналистам.

Дипломат назвала соглашение «просто бумажками».

По мнению Захаровой, на самом деле Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины. По её словам, задача соглашения об американской поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.

Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский 13 июня подписали соглашение о безопасности, рассчитанное на десять лет. Документ предусматривает укрепление военного потенциала Украины. Соглашение при этом не предусматривает отправку американских войск.

Аналогичные соглашения Украина заключила с другими западными странами, включая Бельгию, Испанию, Нидерланды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад придерживается безответственной позиции по конфликту на Украине. Представитель Кремля добавил, что ряд стран ЕС и США повышают уровень эскалации украинского конфликта.